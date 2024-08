Mbappé - Vinicius : La femme d'une star du Real Madrid le promet, «ils vont connaître la vraie peur»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid cet été où il a pris ne numéro 9 qui était libre depuis le départ de Joselu. L'attaquant français connait des débuts compliqués, mais son arrivée n'est toutefois pas passée inaperçue au sein du vestiaire. Mina Bonino, la femme de Federico Valverde, a d'ailleurs fait une petite blague au sujet de Vinicius Junior et Kylian Mbappé.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé avec le Real Madrid où il a connu des débuts mitigés. Malgré une premier but lors de ses débuts avec le club merengue à l'occasion de la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta (2-0), le Bondynois a enchaîné avec deux prestations très compliquées face à Majorque d'abord puis contre Valladolid pour sa première apparition au stade Santiago Bernabeu. Néanmoins, dans le vestiaire l'ambiance semble excellente et l'intégration de Kylian Mbappé réussie.

La femme de Valverde taquine Mbappé et Vinicius

Sur les réseaux sociaux, Mina Bonino, la femme de Federico Valverde a lâché un premier message énigmatique assurant que « Mbappé et Vini ne le savent pas, mais aujourd'hui ils vont connaître la vraie peur ». Au premier abord, cela peut sembler agressif, mais rapidement, elle va relancer la conversation en assurant qu'il s'agissait d'une blague : « Je dois garer ma voiture à côté d'eux ». Et pour cause, Federico Valverde ayant le numéro 8, il gare sa voiture entre celle du numéro 7 Vinicius Junior et celle du numéro 9 Kylian Mbappé.

Mbappé soutenu par Ancelotti

En revanche, les prestations de Kylian Mbappé sur la pelouse font moins sourire au Real Madrid. Mais Carlo Ancelotti monte au créneau pour son joueur : « C'est un attaquant spectaculaire, très rapide, qui bouge très bien sans ballon, attaque dans le dos des attaquants, il a eu trois ou quatre occasions parce qu'il se les a créées grâce à ses mouvements. Je pense que dans cette position il va marquer, comme il a toujours marqué ».