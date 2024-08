Mbappé : La statistique qui va faire paniquer le Real Madrid !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si le Real Madrid s’est imposé dimanche lors de la réception de Valladolid (3-0), Kylian Mbappé est de nouveau resté muet, comme cela avait été le cas le week-end dernier à Majorque (1-1). Preuve des difficultés du Français, ce dernier est le joueur des cinq grands championnats à avoir effectué le plus de frappes sans marquer.

« C’est un grand moment, je suis content du Bernabeu et de mes débuts. On a gagné les trois points, c’était une grande soirée. » C’est un Kylian Mbappé positif qui a réagi au micro de Real Madrid TV dimanche. Bien qu’il n’ait pas trouvé le chemin des filets, l’attaquant de 25 ans s’est satisfait de la victoire de son équipe contre Valladolid (3-0), pour son premier match au Santiago Bernabéu.

Mbappé - Vinicius : Un autre attaquant du Real Madrid les éclipse ! https://t.co/1oM6GQbMp2 pic.twitter.com/E8Q7oppR9h — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

« C'était un rêve de jouer dans ce stade »

« Les supporters étaient top, merci à tous pour ce grand moment, pour moi et pour l'équipe. On voulait gagner ce premier match, ce qu'on a fait. On est très contents. C'était un rêve de jouer dans ce stade. Nous avons un match jeudi et j'espère que nous gagnerons à nouveau », a ajouté Kylian Mbappé.

Mbappé, joueur le moins réaliste d’Europe

En deux matchs de Liga disputés, le capitaine de l’équipe de France est toujours dans l’attente de son premier but dans le championnat espagnol. Comme indiqué par OptaJose, Kylian Mbappé est le joueur des cinq grands championnats européens à avoir effectué le plus grand nombre de tirs sans marquer. Seul Mathieu Cafaro (ASSE) partage cette statistique avec la nouvelle star du Real Madrid.