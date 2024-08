Mbappé au Real Madrid : Déjà un problème de complémentarité ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour ses débuts à Santiago Bernabeu, Kylian Mbappé n'a pas vraiment rassuré. Après avoir raté plusieurs occasions, l'attaquant français a été remplacé, ce qui a permis au Real Madrid de prendre le large. L'ancien attaquant du PSG ne vit donc pas les débuts dont il a rêvé, et ce poste de numéro 9 lui pose toujours autant de problème.

Les débuts de Kylian Mbappé au Real Madrid sont loin de répondre aux attentes suscitées par sa signature. Buteur contre l'Atalanta lors de la Supercoupe d'Europe (2-0), l'ancien attaquant du PSG avait toutefois déçu dans le jeu, ce qui s'est confirmé pour sa grande première en Liga à Majorque la semaine dernière (1-1). Il faut dire que ce poste de numéro 9 ne lui convient clairement pas.

Mbappé numéro 9, c'est un échec

Et cela s'est confirmé dimanche. Face à Valladolid, Kylian Mbappé faisait ses grands débuts au stade Santiago Bernabeu, mais il a une nouvelle fois déçu. Très difficile à trouver, le capitaine de l'équipe de France a même raté plusieurs occasions importantes, ce qui inquiète au Real Madrid, et qui relance surtout les débats autour du positionnement de Kylian Mbappé. Comme la saison dernière au PSG, ou durant l'Euro avec l'équipe de France, le Bondynois ne semble pas à l'aise lorsqu'il évolue en position d'avant-centre. Mais au Real Madrid, Vinicius Junior et Rodrygo paraissent intouchables sur les ailes. Kylian Mbappé va donc devoir trouver la solution pour s'adapter à un nouveau rôle.

Ancelotti monte au créneau

La situation est d'autant plus dérangeante que lorsque le Français est sorti, le Real Madrid a déroulé, ce qui a permis à l'autre nouvel attaquant madrilène, Endrick, de débloquer son compteur avec le club merengue. Il aura donc fallu beaucoup moins de temps de jeu au jeune brésilien pour trouver le chemin des filets en Liga. Néanmoins, Carlo Ancelotti n'est pas inquiet et promet que Kylian Mbappé finira par marquer beaucoup de buts. « C'est un attaquant spectaculaire, très rapide, qui bouge très bien sans ballon, attaque dans le dos des attaquants, il a eu trois ou quatre occasions parce qu'il se les a créées grâce à ses mouvements. Je pense que dans cette position il va marquer, comme il a toujours marqué », confiait le coach madrilène en conférence de presse.