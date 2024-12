«Mbappé va renaitre de ses cendres», la grande annonce en direct

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Les temps sont durs actuellement pour Kylian Mbappé. Alors que le joueur du Real Madrid traverse la période la plus compliquée de sa carrière, la question que tout le monde se pose est de savoir s’il réussira à inverser la tendance. Pascal Dupraz a aucun doute sur le retour au top de Mbappé, allant même encore plus loin que ça…

Considéré un moment comme le meilleur joueur du monde et même l’héritier de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé n’est aujourd’hui plus que l’ombre de lui-même. A 25 ans, l’attaquant du Real Madrid traverse une période plus difficile que jamais, certains allant même jusqu’à parler de dépression. Reverra-t-on alors le Mbappé qu’on a pu connaitre par le passé ?

« On va voir un Mbappé encore meilleur qu’on ne l’a jamais vu »

Dans Les Grandes Gueules du Sport sur RMC, Pascal Dupraz a pris position sur le cas de Kylian Mbappé. L’ancien entraîneur de Toulouse a alors assuré en direct : « Je pense que c’est un joueur qui n’était pas complètement fini quand il est parti du PSG. A l’avenir, on va voir un Mbappé encore meilleur qu’on ne l’a jamais vu. Ça participe à son histoire. Il joue à un poste d’avant-centre qui n’est pas le sien, mais il va s’y faire car il est intelligent, il a du talent, il a un grand entraîneur et il est dans une très grande équipe ».

« Tout le monde va être ébahi par sa rédemption »

« Mbappé va renaitre de ses cendres et tout le monde va être ébahi par sa rédemption. Voilà ce que je crois, je suis certain que ce garçon, qui est intelligent, il sait qu’il doit travailler, il n’y a que le terrain qui règlera le problème. Reviens au terrain Kylian et montre à tout le monde que le foot ce n’est pas quelque chose de linéaire. On peut avoir des périodes compliquées. Mais quand tu as le talent, tu résous tout », a poursuivi Dupraz. A voir si Kylian Mbappé y arrivera…