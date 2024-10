Mbappé : Surprise, le Real Madrid va retourner sa veste ?

Pierrick Levallet

En manque de rythme à son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé a travaillé sur le plan physique pour se remettre à niveau. Le club madrilène misait sur cela pour retrouver le meilleur de l’ancien du PSG. Mais alors que le natif de Bondy peine encore, les dirigeants merengue pourraient opter pour une autre stratégie.

Régulièrement écarté du onze titulaire au PSG la saison dernière, Kylian Mbappé a débarqué au Real Madrid en manque de rythme. Le club madrilène a alors misé sur le travail physique pour retrouver le meilleur du natif de Bondy. Ses premiers mois ont néanmoins été mitigés malgré ses sept buts en onze matchs. Et ses récentes prestations n’ont pas vraiment rassuré la Casa Blanca.

Le Real Madrid va changer de plan pour Mbappé ?

De ce fait, le Real Madrid pourrait changer d’avis et modifier son plan pour Kylian Mbappé comme le rapporte SPORT. Les Merengue pourraient finalement miser sur le repos, afin de laisser l’international français souffler entre les matchs. Le pensionnaire de la Liga veut que le champion du monde 2018 soit le plus frais possible lors des grands rendez-vous, surtout que la saison risque d’être éprouvante, avec un total de 72 matchs pour le Real Madrid.

Mbappé prend une nouvelle décision avec l'équipe de France

Kylian Mbappé, lui, aurait également pris une décision, et elle concernerait l’équipe de France. L’ancien attaquant vedette du PSG ne voudrait disputer plus que les matchs importants avec les Bleus selon Foot Mercato. La star du Real Madrid viserait le Ballon d’Or 2025 et voudrait donc limiter au maximum les risques de blessure. La nouvelle ne devrait pas plaire à Didier Deschamps.