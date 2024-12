Mbappé «plus occupé par sortir et aller faire la fête», une catastrophe annoncée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On se souvient de la punchline « bien manger bien dormir » de Kylian Mbappé en direction de Neymar et ses mauvaises habitudes en dehors des terrains. Mais voilà que c'est désormais le Français du Real Madrid qui n'aurait pas la meilleure hygiène de vie. En effet, Mbappé se fait de plus en plus afficher pour ses sorties nocturnes et ça a encore été le cas sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste avec Cyril Hanouna.

Aujourd'hui, Kylian Mbappé n'est plus que l'ombre de lui-même. L'attaquant du Real Madrid n'a clairement plus la tête à l'endroit, mais il faut dire qu'en dehors des terrains, il ne ferait pas forcément ce qu'il faut pour se remettre sur pied. En effet, au cours des dernières semaines, Mbappé s'est fait balancer à plusieurs reprises à propos de ses sorties la nuit pour faire la fête. Et voilà que Cyril Hanouna en a rajouté une couche à ce propos.

Mbappé a son mot à dire ! 💥 Avant son départ, le champion a ciblé une recrue clé pour le PSG. Découvrez ses véritables intentions.

➡️ https://t.co/HQtgdqTFOR pic.twitter.com/dxwY6RUvow — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

« Plus occupé par sortir et aller faire la fête »

Sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna a donc évoqué les soirées de Kylian Mbappé. Le présentateur a ainsi lâché en plein direct : « Il ne faut pas croire qu’on est arrivé à la fin d’une course, quand on est juste à la moitié. Un marathon, ça ne s’arrête pas à 20km. Kylian Mbappé, je pense que, et ce n’est pas de sa faute, c’est son entourage qui lui a fait croire que c’était le plus grand joueur du monde, qu’il allait avoir 18 Ballon d’Or, qu’il allait gagner 45 Coupe du monde et qu’il allait être champion d’Europe et Ballon d’Or tous les ans. Il est en train de se rendre compte Mbappé que quand on ne travaille pas et qu’on est plus occupé par sortir et aller faire la fête... ».

« Là, il est bien parti pour ne jamais avoir le Ballon d’Or »

Kylian Mbappé aurait donc plus la tête à la fête plutôt qu'au football. De quoi faire dire à Cyril Hanouna qu'une catastrophe pourrait arriver pour le Français. Laquelle ? Celle de ne jamais remporter le Ballon d'Or. « Là, il est bien parti pour ne jamais avoir le Ballon d’Or. Oui c’est un grand champion, mais là aujourd’hui, les prétentions ont baissé largement. Aujourd’hui, Benzema sera un plus grand champion que Mbappé a priori. Benzema a eu le Ballon d’Or et Mbappé ne l’aura peut-être jamais. Ça va être compliqué. (…) Il va revenir, mais je pense et ça me fait de la peine de dire ça, qu’il ne sera jamais Ballon d’Or. C’est terminé. Le train est passé. Il ne sera jamais Ballon d’Or. Il y a énormément de très bons joueurs qui arrivent, des jeunes joueurs qui sont monstrueux, Lamine Yamal… Je pense que sa chance est passée », a poursuivi le présentateur.