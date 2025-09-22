Mbappé - Paris : Le Real Madrid en remet une couche !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Terriblement déçu après le sacre de Rodri l'année dernière, le Real Madrid a pris une grande décision cette année : ne même pas prendre la peine de se déplacer pour la cérémonie du Ballon d'Or. Le boycott est tel que Xabi Alonso, interrogé sur le sujet, tente tant bien que mal d'éviter le sujet.

En 2024, le Real Madrid pensait que Vinicius Jr allait s'imposer et avait prévu grand. Mais face à la victoire de Rodri, le club a exprimé son immense colère. Cette année, aucun joueur ne fera le déplacement malgré le fait qu'ils soient quelques-uns à être nommés, comme Kylian Mbappé. Avant le match face à Levante mardi, Xabi Alonso a été interrogé sur son avis par rapport à la cérémonie.

Le Real Madrid en plein boycott Il y a quelques jours, Kylian Mbappé a confié qu'il n'irait pas à la cérémonie, apportant toutefois son soutien à Ousmane Dembélé. Il faut dire que les Merengue préfèrent de toute façon préparer la rencontre du lendemain. « On verra ce qu'il se passera. Comme vous l'avez dit, je regarde beaucoup de football, mais ce n'est pas mon problème car je n'ai pas de joueur, je n'ai pas voté et donc on verra après la cérémonie qui a gagné » tente d'expliquer Xabi Alonso en conférence de presse.