Mbappé : Le Real Madrid se lâche sur son calvaire

Kylian Mbappé s'est donné un gros bol d'air en trouvant le chemin des filets face à Getafe ce dimanche. Le joueur français a inscrit son huitième de la saison en championnat et a retrouvé le sourire quelques jours après sa performance catastrophique contre Liverpool. Gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois s'est prononcé sur la mauvaise passe de son coéquipier.

Il est encore trop tôt pour parler de fin de série pour Kylian Mbappé. Mais le but inscrit face à Getafe pourrait lui faire le plus grand bien dans une période délicate aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Positionné sur le côté gauche, à la place de Vinicius Jr blessé, l’international français retrouve doucement ses repères dans une équipe du Real Madrid, qui ne cesse de lui apporter son soutien.

« Ce n’est pas un manque de professionnalisme »

Après la victoire de son club face à Getafe (2-0), Thibaut Courtois est revenu sur la mauvaise passe traversée par Mbappé. « Période difficile pour Kylian Mbappé ? Ce n’est pas un manque de professionnalisme ou d’envie. C’est la même chose qui m’est arrivée quand je suis arrivé. Il y a des moments où ça ne marche tout simplement pas. Ce n’est pas une question de vouloir moins ou de ne pas faire d’efforts. Il faut être calme et continuer. Il faut un match référence qui sera le tournant, et je suis sûr que ça lui arrivera. J’espère que le but d’aujourd’hui lui donnera confiance pour marquer trois buts contre l’Athletic » a confié le portier belge.

Courtois annonce la couleur

Courtois a confirmé qu’il suffisait d’un rien pour que Mbappé retrouve son niveau. « Parfois, c’est comme une bouteille avec des trucs dedans, des fois, tu tapes ça sort juste un petit peu, puis d’un coup tout sort. Je crois que ça va être la même avec lui, que d’un coup, ça va arriver et il va mettre plein de buts comme il l’a fait à Paris, à Monaco et avec l’équipe de France. Il était très bien aujourd’hui, il a créé des occasions, il est allé dans les espaces, il a bien défendu. S’il continue à faire ça, on est sûr que ça va être bien » a-t-il lâché en zone mixte.