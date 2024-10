Mbappé : Le Real Madrid n’a encore rien vu !

Thomas Bourseau

Certes, le Real Madrid a pu célébrer les buts de Kylian Mbappé à huit reprises depuis le début de la saison. Cependant, le capitaine de l’équipe de France n’est pas aussi virevoltant et décisif qu’il fut avec le PSG. Pas de panique pour Carlo Ancelotti qui a annoncé du lourd pour la suite des opérations.

Kylian Mbappé a inscrit 8 buts en 13 apparitions avec le Real Madrid depuis ses débuts à la Casa Blanca le 14 août dernier en Super Coupe d’Europe face à l’Atalanta. Toutefois, la nouvelle star offensive du Real Madrid a du mal à s’acclimater à la philosophie de jeu madrilène et peine à se fondre dans l’animation offensive du Real Madrid aux côtés de Vinicius Jr, Rodrygo Goes et Jude Bellingham en soutien.

«On est déjà satisfaits de ce qu'il fait»

Mardi soir, au cours de la large victoire du Real Madrid pour le compte de la 3ème journée de saison régulière de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, Kylian Mbappé n’a pas inscrit son nom au tableau d’affichage. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG a dû se contenter d’une passe décisive pour le but d’Antonio Rüdiger (5-2). Du point de vue de Carlo Ancelotti, Mbappé apporte toutefois entière satisfaction. « On est contents parce qu'il a marqué des buts. Il a été très présent sur les deux premiers buts contre Dortmund. On est déjà satisfaits de ce qu'il fait mais il va faire mieux parce qu'il a les qualités pour le faire ».

«Il a une grande confiance en ses qualités et je pense qu'il va contribuer comme toujours»

En conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti assure néanmoins que Kylian Mbappé ne doute absolument pas de ses capacités et qu’il continuera à peser sur les rencontres comme il le prouve depuis ses premiers pas merengue. « Mais nous ne sommes pas pressés. Il a une grande confiance en ses qualités et je pense qu'il va contribuer comme toujours ».