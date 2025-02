Mbappé : Il répond cash aux attaques !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers mois, Kylian Mbappé a été, de nombreuses fois, attaqué, que ce soit pour son manque de réussite sur le terrain, ou pour ses virées nocturnes. Des critiques injustifiées selon Jamel Debbouze. En pleine tournée médiatique, le comédien a pris la défense de la star tricolore, avec qui il avait partagé son confinement en 2020.

C’est une anecdote que Jamel Debbouze aime compter. Face au média Le Carré, le comédien, à l’affiche du film « Mercato » a rappelé qu’il avait partagé son confinement avec la famille de Kylian Mbappé. « C’est un hasard total, on s’est retrouvé en confinement ensemble pendant quatre mois » a-t-il confié. Debbouze a pu découvrir un joueur isolé, mais qui a la tête sur les épaules.

Debbouze partage ses moments privilégiés avec Mbappé

« Ça a été un moment incroyable. Je connais un peu le football, mais je n’ai jamais vu un joueur comme Mbappé. J’ai eu l’occasion de le voir s’entraîner tout les jours, il est différent de nous. Il est unique » a-t-il confié.

« Il est profondément humain »

Debbouze est aussi monté au créneau pour défendre Mbappé, attaqué ces derniers moi « Quand je le vois se faire attaquer, ça me touche, ça me fait mal pour lui car il est profondément humain, sensible. Il y a une vraie famille, c’est plein d’amour. J’ai été impressionné par sa maturité et son ballon » a-t-il déclaré.