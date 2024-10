Mbappé : Des conseils lâchés en direct pour régler le problème du moment

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 25 ans, Kylian Mbappé n’est aujourd’hui plus prophète en son propre pays. En effet, après avoir été très haut dans l’estime des Français, le joueur du Real Madrid a désormais dégringolé. La cote de popularité du capitaine de l’équipe de France a pris un sacré coup. Mbappé arrivera-t-il à inverser la tendance ? Jérôme Rothen y croit, lui donnant d’ailleurs quelques conseils pour cela.

54% ! A l’occasion d’un sondage Odoxa, ce sont 54% des Français sollicités qui ont expliqué avoir une bonne opinion de Kylian Mbappé. Clairement, la cote de popularité du joueur du Real Madrid a pris un sacré coup auprès de ses compatriotes. Cela fait maintenant quelques mois que Mbappé est de plus en plus critiqué dans l’Hexagone.

« Mets de la sincérité, dis nous les choses »

Au micro RMC, Jérôme Rothen est revenu sur ce désamour des Français à l’encontre de Kylian Mbappé. Estimant que le joueur du Real Madrid peut inverser cette tendance, il lui a alors donné certains conseils, confiant : « Il a les clés pour regagner le coeur des Français. Il a eu le coeur des Français, c’était lié à ses performances. Automatiquement, il est rentré dans le coeur des Français, le nombre de buts, de différences, il était indéboulonnable, c’était le maillon fort de cette équipe de France. Cette place il l’avait, d’autant plus qu’il sortait d’un club assez aimé en France, l’AS Monaco. Il est arrivé au PSG où très vite il est devenu le numéro 1 même s’il y avait des stars. Il était le numéro 1 dans le coeur des Parisiens parce qu’il vient de Bondy, il a mis en avant, sans tricher, son amour pour le club. Les gens se sont identifiés à Mbappé au PSG. Plus des les performances en sélection, ça a fait de lui le numéro 1 dans le coeur des Français. Le problème à ça, c’est qu’il y a eu une prolongation au PSG qui s’est passée comme elle s’est passée. Le mariage ne s’est pas bien fait. Derrière, la communication a commencé à changer. C’est ça ce que je lui reproche. Pour revenir dans le coeur des Français, mets de la sincérité, dis nous les choses ».

« Pour faire machine arrière, il va devoir mettre de l’eau dans son vin »

« Je trouve qu’aujourd’hui il est trop dans le calcul. Pourquoi ? Peut-être que dans cette grande famille qui s’occupe de ses affaires, il y a des gens qui ne sont pas compétents et le conseillent mal. Après il est assez grand pour venir en conférence de presse et nous donner des leçons. Ça je n’aime pas. Et puis l’autre partie, c’est ce départ pour Madrid. Depuis un peu plus d'un an, il s’est mis dans la peau de convaincre les Espagnols qu’il était une super personne, un joueur qui faisait beaucoup d’efforts. Il fait preuve d’humilité, mais cette humilité, il l’avait laissée de côté en France. Pour faire machine arrière, il va devoir mettre de l’eau dans son vin », a enchainé l’ex-joueur du PSG.