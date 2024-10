«Ça va être émotionnellement dur», le coup dur est annoncé pour le clan Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le match de Ligue des Champions de ce mercredi entre le LOSC et le Real Madrid aurait dû être l’occasion de voir les frères Mbappé face-à-face, cela ne sera finalement pas le cas. Tandis que Kylian a fait un retour de blessure express, Ethan vient lui de se blessure pour plusieurs mois. Un coup dur pour tout le monde comme l’a fait savoir Bruno Génésio, entraîneur du LOSC.

Ce lundi, le Real Madrid a surpris tout le monde avec la présence de Kylian Mbappé dans le groupe pour affronter le LOSC en Ligue des Champions. Une semaine après sa blessure, le Français est déjà de retour, lui qu’on l’annonçait sur la touche pour 3 semaines. Le fait est que seulement quelques heures après, c’est la blessure d’Ethan Mbappé, touché au quadriceps, qui a été annoncée. Le joueur du LOSC devrait alors être éloigné des terrains pour deux à trois mois.

Mbappé - PSG : Luis Enrique lui a dit ses quatre vérités ! https://t.co/tgCqV4UH1e pic.twitter.com/ahdZvgnYeh — le10sport (@le10sport) October 1, 2024

« Mon rêve de rencontrer mon frère en Ligue des Champions s’éloigne »

Au final, il n’y aura donc pas les retrouvailles entre les frères Mbappé, Kylian et Ethan, ce mercredi soir à l’occasion de la rencontre de Ligue des Champions entre le LOSC et le Real Madrid. Un déchirement pour le plus jeune. « Mon rêve de rencontrer mon frère en Ligue des Champions s’éloigne mais ne disparaît pas », a notamment posté Ethan Mbappé sur Instagram.

« Je sais que ça va être émotionnellement dur pour lui et pour sa famille »

Ce mardi, en conférence de presse, Bruno Génésio s’est confié sur ce coup dur pour Ethan Mbappé et sa famille. L’entraîneur du LOSC a alors lâché face aux journalistes : « Il y a de la déception évidemment. C’est un très jeune joueur. C’était pour lui un match particulier. Je ne pense pas que beaucoup de frères se soient affrontés en Ligue des Champions. Je ne l’ai pas revu depuis sa blessure et je n’ai pas envie de lui parler tout de suite parce que je sais dans quel état il peut être. Je pense qu’il n’est pas nécessaire d’en rajouter pour l’instant. Je le verrai après le match. Je sais que ça va être émotionnellement dur pour lui et pour sa famille. Mais c’est un très jeune joueur qui progresse et qui aura, j’en suis persuadé, d’autres occasions de revivre ce genre de situation ».