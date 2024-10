«Hâte de revenir» : Le frère de Mbappé est effondré !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De retour le week-end dernier lors de la victoire du LOSC face au Havre (0-3), Ethan Mbappé s’est de nouveau blessé. Touché au quadriceps, le milieu de terrain âgé de 17 ans sera absent plusieurs mois. Il va donc manquer la réception du Real Madrid mercredi et les retrouvailles avec son frère, Kylian Mbappé, un moment difficile pour le jeune lillois.

Les frères Mbappé vont devoir encore patienter. Cet été, Kylian et Ethan ont tous les deux quitté le PSG, le premier pour le Real Madrid et le second pour le LOSC. Deux équipes qui seront opposées mercredi soir à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des champions. Si Kylian Mbappé sera finalement dans le groupe madrilène pour cette rencontre, Ethan Mbappé s’est de nouveau blessé. Victime d’une rupture d’un quadriceps, le milieu de terrain âgé de 17 ans sera absent entre deux et trois mois, d’après les informations du Parisien.

« C’est un moment compliqué pour moi car c’est la première fois depuis que je joue au football »

« Je me suis blessé pendant le match… et je vais être éloigné plusieurs semaines. C’est un moment compliqué pour moi car c’est la première fois depuis que je joue au football. Mais la tristesse passée, je suis déterminé à revenir plus fort. Avec le soutien de ma famille, de mes coéquipiers et de tout le staff médical, je vais mettre toute mon énergie dans ma rééducation pour revenir au meilleur niveau. Même si je ne suis pas sur le terrain pendant quelque temps, je continuerai à soutenir mon équipe et à travailler dur en coulisses », a déclaré Ethan Mbappé dans un message publié sur Instagram.

« Mon rêve de rencontrer mon frère en Ligue des champions s’éloigne, mais ne disparaît pas… »

Au-delà de cette longue blessure, rater ses retrouvailles avec son frère est aussi un déchirement pour le jeune joueur du LOSC : « Mon rêve de rencontrer mon frère en Ligue des champions s’éloigne, mais ne disparaît pas… Merci à tous pour vos messages de soutien, cela me donne la force de traverser cette période. J’ai déjà hâte de revenir et de vous retrouver tous sur le terrain. Allez le LOSC. »