Mbappé - Cristiano Ronaldo : L’incroyable annonce du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé a enfin repris des couleurs. Étincelant depuis le début de l’année 2025, l’international français a brillé contre Las Palmas ce dimanche (4-1). L’ancien du PSG a retrouvé son véritable niveau. Au Real Madrid, on est d’ailleurs ravi de voir l’attaquant de 26 ans rayonner. Les Merengue n’hésitent d’ailleurs pas à le comparer à un certain Cristiano Ronaldo.

Le grand Kylian Mbappé est de retour ! Brillant depuis le début de l’année 2025, l’ancien du PSG semble avoir mis fin à son calvaire de ses premiers mois au Real Madrid. L’attaquant de 26 ans a flambé contre Las Palmas ce dimanche. Auteur d’un doublé, il a largement contribué à la victoire des Merengue (4-1). Sa performance en a d’ailleurs bluffé plus d’un.

Mbappé a bluffé tout le monde contre Las Palmas

« Le match de Mbappé était incroyable. Ça faisait un moment que je n’avais pas vu un joueur faire une différence comme ça » a notamment lancé Dani Ceballos face à la presse après le succès du Real Madrid. Kylian Mbappé a enfin retrouvé son véritable niveau. Dans les tribunes du Santiago Bernabéu, on attendait que cela. Le champion du monde 2018 fait désormais vibrer les supporters madrilènes comme il sait si bien le faire. Et au sein de la Casa Blanca, on semble plutôt ravi.

Le Real Madrid a eu un flashback de Cristiano Ronaldo

Comme le rapporte Relevo, le Real Madrid a clairement fait savoir que Kylian Mbappé s’était retrouvé. Chez les Merengue, on estimerait même que le natif de Bondy est désormais comparable à un certain Cristiano Ronaldo. L’international français aurait notamment rappelé le quintuple Ballon d’Or lors de la première période contre Las Palmas en raison de sa facilité face à ses adversaires. Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé saura montrer ce même niveau lors des prochains matchs. Pour le moment, le Real Madrid s’en frotte les mains.