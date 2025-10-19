Mbappé - Cristiano Ronaldo : La bagarre inévitable !

Pierrick Levallet

Après son départ libre du PSG, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves en signant au Real Madrid. Sa première saison a d’ailleurs été réussie sur le plan personnel, le capitaine de l’équipe de France ayant inscrit 44 buts. Et depuis le début de cet exercice 2025-2026, l’attaquant de 26 ans est irrésistible.

Kylian Mbappé brille au Real Madrid... Kylian Mbappé flambe sous les ordres de Xabi Alonso, qui en a fait la pièce maîtresse de son onze de départ. S’il poursuit sur sa lancée, le champion du monde 2018 pourrait décrocher quelques records chez les Merengue. Le natif de Bondy menacerait ainsi l’héritage d’un certain Cristiano Ronaldo au Real Madrid.