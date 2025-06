Mbappé : C'est confirmé pour son retour !

La dernière fois qu’on a vu Kylian Mbappé sur un terrain, c’était il y a presque un mois, avec un doublé signé face à la Real Sociedad (2-0). Mais la star française du Real Madrid devrait bientôt faire son retour aux Etats-Unis, où son équipe dispute le Mondial des clubs, même si les débuts sont mitigés avec un nul face à Al Hilal (1-1).

Les fans nord-américains ont été déçus. Pour les débuts du Real Madrid au Mondial des clubs , on n’a en effet pas vu Kylian Mbappé . Il faut dire que la star des Merengue et de l’ équipe de France a été frappée par une gastro-entérite aiguë, qui l’a même emmené jusqu’à une hospitalisation aux Etats-Unis.

Tout semble rentrer dans l’ordre, mais pas trop rapidement non plus. Plusieurs sources ont en effet assuré ces dernières heures que Mbappé a repris un entrainement individuel léger, afin de se remettre en forme. Pas question toutefois de précipiter son retour, puisqu’il ne devrait pas disputer le prochain match du Mondial des clubs ce dimanche, face à Pachuca .

De retour contre Salzbourg ?

D’après les informations de AS, au sein du Real Madrid on aurait les idées claires concernant Kylian Mbappé et son retour progressif. On devrait ainsi voir la star française le 27 juin prochain, pour le troisième et dernier match de la phase de groupe du Mondial des clubs, contre le RB Salzbourg. Reste à voir dans quelle forme il sera...