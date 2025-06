Mbappé hospitalisé, c’est terminé pour le Real Madrid

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce jeudi, Kylian Mbappé a été hospitalisé pour traiter une gastro-entérite aiguë. Depuis, le joueur français est sorti de l’hôpital et a pu rejoindre ses coéquipiers. Mais selon les informations de la presse espagnole, il lui faudra encore plusieurs jours pour retrouver sa forme optimale. L’international tricolore serait d’ores et déjà forfait pour la rencontre face à Pachuca.

Petite frayeur pour Kylian Mbappé. Victime d’une gastro-entérite aiguë, il a dû passer des examens à l’hôpital ce jeudi. Plus de peur que de mal, puisque le joueur français a déjà retrouvé ses coéquipiers. « Notre joueur Kylian Mbappé est sorti de l’hôpital et a retrouvé le groupe du Real Madrid. Mbappé continuera de bénéficier d’un traitement médical spécifique et reprendra progressivement l’activité avec l’équipe », a annoncé le Real Madrid.