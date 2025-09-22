«Mbappé a détruit Vinicius», la bagarre au Real Madrid qui fait mal !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi, le classement du Ballon d’Or 2025 se révèle petit à petit. Alors que le Real Madrid n’a clairement pas réalisé une bonne saison, Vinicius Jr, deuxième de l’édition précédente, a terminé à le 16ème place. Selon Benoît Trémoulinas, l’arrivée de Kylian Mbappé en Espagne a totalement détruit le Brésilien.

Le Real Madrid a pris une décision radicale. Pour la deuxième année consécutive, le club madrilène a décidé de boycotter la cérémonie du Ballon d’Or. Avec une deuxième place la saison dernière avec Vinicius Jr, le club espagnol s’est senti lésé, et a décidé de ne pas se rendre à Paris ce lundi soir. Kylian Mbappé, Vinicius Jr, et Jude Bellingham, tous trois nommés, ont décidé de rester en Espagne.

Vinicius Jr, 16ème du Ballon d’Or Si Jude Bellingham s’est classé 23ème, Vinicius Jr lui, a terminé à la 16ème place, et recule donc clairement au classement du Ballon d’Or après une saison très compliquée à Madrid. Pour l’ancien latéral Benoît Trémoulinas, l’arrivée de Kylian Mbappé a totalement chamboulé le niveau de l’ailier brésilien.