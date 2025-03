Le prochain entraîneur de Mbappé, c’est lui ?

La rédaction

Sacré champion d’Allemagne avec le Bayer Leverkusen, Xabi Alonso pourrait bien devenir le prochain entraîneur du Real Madrid. Alors que l’avenir de Carlo Ancelotti reste incertain, le technicien espagnol séduit la direction madrilène par son approche moderne. En attendant, l’Italien garde la main, mais son futur dépendra des résultats en Liga et en Ligue des champions.

C'est la rumeur qui a pris de l’ampleur ces derniers jours : Xabi Alonso pourrait prochainement prendre les rênes du Real Madrid. En poste au Bayer Leverkusen depuis 2022, l’ancien milieu de terrain madrilène a mené son équipe au titre de champion d’Allemagne, un exploit qui attire forcément les plus grands clubs européens. Si Alonso a été associé par le passé à Liverpool et au Bayern Munich, ces pistes semblent aujourd’hui écartées. Selon Sky Germany, un retour au Real Madrid n’est pas à exclure.

Un entraîneur à l’approche moderne

Si ces spéculations ont quelque peu agacé Carlo Ancelotti, elles ne sont pas infondées. Xabi Alonso plaît à la direction madrilène, qui envisagerait sérieusement son arrivée. D’après The Athletic, les contacts entre les deux parties existent bel et bien. Le club voit d’un bon œil l’arrivée d’un technicien au style plus dynamique et innovant, capable de tirer le meilleur de l’effectif actuel. « L’entraîneur de 43 ans, avec son approche moderne et offensive, pourrait insuffler une nouvelle dynamique à l’équipe », explique le média anglais.

Quel avenir pour Ancelotti ?

Carlo Ancelotti, toujours en poste, garde cependant son destin entre ses mains. Toujours selon The Athletic, l’Italien pourrait conserver son poste à Madrid en cas de succès en Liga ou en Ligue des champions cette saison. Mais s’il venait à quitter la Maison Blanche, plusieurs options s’offriraient à lui. Parmi elles, la sélection du Brésil, qui l’a déjà courtisé par le passé, ou encore le Canada, pays natal de son épouse, où il pourrait poursuivre sa carrière en sélection nationale.