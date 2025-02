Le nouveau Haaland a signé au Real Madrid

Amadou Diawara

Le 21 juillet dernier, Endrick a posé ses valises au Real Madrid. Agé tout juste de 18 ans, le crack brésilien montre déjà de belles choses au sein de la Maison-Blanche. D'ailleurs, à en croire le journaliste espagnol Miguel Quintana, Endrick est comparable à Erling Haaland, qui réalise des prouesses à Manchester City.

Alors qu'il a fêté ses 18 ans le 21 juillet dernier, Endrick a pu rejoindre officiellement le Real Madrid l'été dernier. Barré par la concurrence de Vinicius Jr, Kylian Mbappé et de Rodrygo, l'ancien pensionnaire de Palmeiras grapille du temps de jeu au fil des semaines. Et à chaque fois qu'il est aligné, Endrick donne raison à Carlo Ancelotti de lui avoir fait confiance.

Endrick a libéré le Real Madrid

En demi-finale aller de la Coupe du Roi, le Real Madrid s'est déplacé sur la pelouse de la Sociedad. Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti a décidé de titularisé Endrick. Auteur du seul but de la rencontre, l'international brésilien a permis au Real Madrid de l'emporter à l'extérieur.

«Il me rappelle Haaland»

Lors d'un entretien accordé à Radio Marca, Miguel Quintana s'est enflammé après la performance XXL d'Endrick contre la Real Sociedad, n'hésitant pas à le comparer à Erling Haaland (Manchester City, 24 ans). « Il me rappelle Haaland. C'est un joueur qui est complètement axé sur le but. Ce n'est pas un joueur qui combine beaucoup, mais il fait tout en se concentrant sur le but de l’adversaire », a jugé le journaliste espagnol.