Kylian Mbappé : Une discussion privée révélée au grand jour !

Aujourd'hui à la retraite, Claude Makélélé en partage des points communs avec Kylian Mbappé. L'équipe de France, le PSG, le Real Madrid... Les deux hommes ont connu les mêmes lieux. De quoi visiblement créer une connexion entre Mbappé et Makélélé, eux qui échangent en privé.

Après des débuts très compliqués au Real Madrid, Kylian Mbappé va aujourd'hui beaucoup mieux. Le Français empile les buts et retrouve le sourire. Pour Free, Claude Makélélé n'a d'ailleurs pas manqué de dire tout le bien qu'il pensait de Mbappé, révélant au passage une discussion avec l'ex-joueur du PSG.

« Il continue toujours de m'impressionner »

« Quels joueurs m'impressionnent ? Il y en a beaucoup, mais bon je reste sur le petit Mbappé. Il continue toujours de m'impressionner. Dans le football, il y a toujours des difficultés, on est tous passé par là. Il est assez intelligent, il a dû se remettre en question, analyser », a d'abord confié Makélélé.

« On a eu une discussion dernièrement »

Il a ensuite ajouté sur Kylian Mbappé : « Je suis content pour lui, on a eu une discussion dernièrement, je suis content qu'il a compris le message que je lui ai donné. Ce sont des choses entre moi et lui, mais il avait du mal à s'adapter. C'est un club difficile le Real Madrid. Le plus important c'est qu'il a confiance en lui et ses capacités. Il faut qu'il continue à travailler ».