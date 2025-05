Lamine Yamal - Kylian Mbappé : Le troll à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé pensait sans doute remporter son premier Classique face au FC Barcelone cette saison. Malgré ses 2 buts en 15 minutes, précédant son triplé, Mbappé a vu Lamine Yamal ouvertement se moquer de lui en fêtant son propre but le tout en recopiant la célébration signature de l'attaquant du Real Madrid.

4-0, 5-2 et 3-2. Avant le dernier Clasico de la saison qui s'est déroulé dimanche à Montjuic, les confrontations entre le FC Barcelone et le Real Madrid avaient été riches en émotions et en rebondissements cette saison. Et cet ultime choc n'a pas fait exception. Après deux buts de Kylian Mbappé en seulement 15 minutes de jeu, la machine à marquer blaugrana s'est mise en route.

Lamine Yamal se paie Kylian Mbappé en volant sa célébration sous son nez

Eric Garcia a réduit la marque avant que Lamine Yamal égalise peu après l'heure de jeu. Et alors que Kylian Mbappé avait fait sa célébration signature avec ses bras croisés, la pépite de La Masia n'a pas hésité une seconde à calmer tout le monde d'un signe de la main au moment de fêter son but avant de signer un troll destiné à Mbappé : sa célébration personnelle.

«Il sait de quoi il est capable et c'est un joueur très intelligent»

Score final de la rencontre : 4 buts à 3 au terme d'un match totalement fou sur lequel Lamine Yamal a une fois de plus laissé son empreinte. Pas de quoi surprendre son entraîneur Hans-Dieter Flick. « Lamine a beaucoup de confiance en lui. Il sait de quoi il est capable et c'est un joueur très intelligent ».