Départ de Mbappé : Le PSG a trouvé sa nouvelle superstar !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement l'été dernier. Orphelin de son ancien numéro 7, le club de la capitale peut désormais compter sur Ousmane Dembélé. Interrogé ce samedi soir, Gonçalo Ramos a expliqué à quel point le numéro 10 du PSG était précieux.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a claqué la porte du Parc des Princes. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le club parisien, l'international français a refusé de prolonger, et ce, pour pouvoir signer librement et gratuitement au Real Madrid.

Le PSG oublie Mbappé grâce à Dembélé

Alors que Kylian Mbappé a quitté le PSG, Luis Enrique a un nouveau leader d'attaque cette saison : Ousmane Dembélé. En effet, le numéro 10 du club rouge et bleu s'est métamorphosé ces derniers mois, étant devenu un serial buteur (32 réalisations toutes compétitions confondues). Ce qui n'a pas échappé à Gonçalo Ramos.

«Il emmène tout le monde avec lui»

Dans des propos rapportés par L'Equipe, Gonçalo Ramos s'est totalement enflammé pour Ousmane Dembélé, qui fait le plus grand bonheur du PSG cette saison. « Qui doit remporter le titre de meilleur joueur aux Trophées UNFP ? Ousmane Dembélé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Ousmane ? Tout le monde a regardé le Championnat, a vu ce qu'il a fait. Il est le meilleur buteur et, en plus, sans jouer tous les matches. Il est magnifique, il fait une grande saison et tout le monde est là pour l'aider à ramener le trophée (...) Sa mentalité aussi : c'est un mec qui a toujours faim. Il veut toujours gagner, travailler, et il emmène tout le monde avec lui », a déclaré le numéro 9 du PSG. Reste à savoir si le club de la capitale va tout rafler aux Trophées UNFP ce dimanche.