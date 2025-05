Luis Enrique annonce «un joueur très important» au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Senny Mayulu, jeune espoir du Paris Saint-Germain, profite de la fin de saison pour s'illustrer avec son club formateur. Après avoir été titularisé contre Strasbourg, le joueur de 18 ans a marqué contre Montpellier, attirant les louanges de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol voit en lui un potentiel joueur clé pour l'avenir du PSG, grâce à sa polyvalence et son talent.

Les fins de saison du PSG sont généralement l’occasion pour les joueurs en manque de temps de jeu et/ou issus du centre de formation de grappiller quelques minutes sur le terrain. C’est notamment le cas de Senny Mayulu qui, après sa titularisation le week-end dernier contre Strasbourg (1-2), était encore aligné d’entrée ce samedi soir face à Montpellier (4-1). Le joueur de 18 ans a d’ailleurs ouvert le score, de quoi ravir Luis Enrique, qui souhaitait le conserver l’été dernier.

« Senny réunit toutes les conditions pour être un joueur très important au PSG »

« De façon générale, je l'aime beaucoup. Je ne veux pas... Je ne pense pas qu'il faille individualiser, car nous parlons d'un sport collectif. Mais en ce qui concerne Senny, je pense que c'est un joueur... J'ai dit l'année dernière que j'étais ravi qu'il soit resté, a reconnu l’Espagnol en conférence de presse, rapporté par CulturePSG. C'est vrai que c'est difficile d'être titulaire au PSG, surtout dans ce PSG-là, mais je pense que Senny réunit toutes les conditions pour être un joueur très important au PSG dans le futur, de par sa qualité technique, sa qualité physique, sa polyvalence. C'est un joueur que nous essayons même en ce moment en tant qu'arrière latéral et il peut parfaitement jouer en tant qu'arrière latéral, un latéral dans une équipe comme la nôtre. »

« Je suis très content de lui »

« Je pense que Senny est un joueur d'un niveau incontestable et nous devons ajouter à cela le caractère qu'il a, la personnalité qu'il a pour concurrencer (les autres). Il est toujours prêt, toujours à son meilleur niveau. Je le répète, ce n'est pas facile pour un joueur qui joue moins qu'il ne le souhaite, mais je suis très content de lui. Je pense qu'il accepte le défi que nous lui avons lancé de pouvoir jouer à d'autres postes. Aujourd'hui, il a commencé au poste d'arrière latéral, puis il a joué à la fois comme milieu et entre les lignes, puis il a joué comme ailier gauche. Je pense que c'est un joueur très intéressant, je l'aime beaucoup et son caractère et sa personnalité sont des choses que j'apprécie beaucoup », ajoute Luis Enrique.