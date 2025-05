Un joueur de l'OM veut le PSG !

La rédaction

Après avoir décroché sa qualification pour la Ligue des champions face au Havre (3-1), l’OM vise désormais la deuxième place de Ligue 1. Amine Gouiri rêve d’un duel contre le PSG pour le Trophée des Champions. Un trophée symbolique que Marseille convoite, 13 ans après son dernier sacre, en Coupe de la Ligue.

L’OM affrontait Le Havre ce samedi, dans le cadre de la 33e journée de championnat, toujours aussi serré dans cette course à la Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi se sont imposés 3-1 face aux Normands, grâce à un doublé d’Amine Gouiri et une superbe frappe de Mason Greenwood. Une victoire qui qualifie l’OM en Ligue des champions, au vu des résultats décevants de ses concurrents directs. Mis à part Monaco, tous les candidats à l’Europe ont perdu (Nice, Lille, Strasbourg, Lyon).

La folle envie de Gouiri

Une qualification qui ravit l’OM, mais Amine Gouiri, double buteur de la soirée, ne compte pas s’arrêter là. Il veut aller chercher la deuxième place… pour jouer le Trophée des Champions face au PSG !

«On sera à domicile. On va gagner ce match parce qu’on sait que si Paris gagne la Coupe de France, on a un titre à jouer : le Trophée des Champions. Donc on va bien préparer ce match et essayer de le gagner pour finir deuxième», explique le buteur de l’OM en zone mixte, dans des propos rapportés par Le Phocéen.

L’OM veut un trophée

L’OM ne pourrait disputer le Trophée des Champions qu’en cas de victoire du PSG en Coupe de France, le samedi 24 mai face à Reims. Ce match serait l’occasion rêvée pour l’OM de stopper une série de 13 années sans le moindre titre. Le dernier en date : la Coupe de la Ligue, remportée en 2012. Mais avant de penser à ce trophée, l’OM devra d’abord battre Rennes lors de la dernière journée de championnat, au stade Vélodrome.