Kylian Mbappé, sa nouvelle aventure avec une star ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid pourrait à nouveau changer d'entraîneur au vu des résultats de la Casa Blanca. C'est la tendance évoquée de l'autre côté des Pyrénées dans la presse espagnole. Kylian Mbappé serait donc susceptible de côtoyer un troisième coach depuis son arrivée dans la capitale. José Mourinho est annoncé comme potentiel successeur de Xabi Alonso. The Special One a parlé.

Kylian Mbappé a accueilli Manchester City au Santiago Bernabeu mercredi soir à l'occasion du choc de la sixième journée de saison régulière de Ligue des champions. Après le revers concédé à domicile contre le Celta Vigo en fin de semaine dernière (0-2), la presse espagnole annonce que Xabi Alonso est sur la sellette et pourrait prendre la porte s'il ne parvenait pas à inverser la tendance.

Ca matche toujours entre Mourinho et Pérez, une nouvelle relation pour Mbappé ? Pour ce qui est de son éventuel remplacement, trois noms reviennent avec insistance du côté dans la presse, à savoir Zinedine Zidane, Jürgen Klopp ou bien José Mourinho. En poste au Benfica Lisbonne, The Special One dispose de la meilleure relation avec le président Florentino Pérez par rapport aux deux autres candidats d'après le journaliste José Félix Diaz d'AS. Toutefois, le retour de Mourinho aux commandes de l'équipe première du Real Madrid après son passage entre 2010 et 2013 n'est pas d'actualité.