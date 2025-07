Kylian Mbappé réussit un coup légendaire !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé l’été dernier au sein du Real Madrid, Kylian Mbappé aura été l’un des meilleurs Merengue de la saison. Soulier d’Or européen, le numéro 9 madrilène continue d’empiler les buts, même si ce dernier se cherche encore dans le jeu. En attendant, Mbappé est entré définitivement dans l’histoire du géant espagnol ce samedi soir. Explications.

Alors que le Real Madrid s’est imposé (3-2) face au Borussia Dortmund en quart de finale de la compétition, Kylian Mbappé a inscrit le dernier but des siens d’un beau retourné. Le Bondynois, qui retrouvera le PSG en demi-finale, en a profité pour inscrire son 44ème but de la saison sous les couleurs merengue. Une très bonne première saison sur le plan statistique donc.

Le Français dans l’histoire du Real

De plus, et comme l’indique le compte Statsdufoot sur X, Mbappé est entré dans l’histoire du Real Madrid en devenant le premier joueur madrilène a marquer dans sept compétitions différentes lors d’une même saison. La star de 26 ans a ainsi marqué en Ligue des Champions, en Liga, en Coupe d’Espagne, en Supercoupe d’Espagne, en Supecoupe de l’UEFA , Coupe du monde des Clubs, et enfin en Coupe Intercontinentale.