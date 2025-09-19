Kylian Mbappé, nouvelle polémique à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Irrésistible avec le Real Madrid depuis le début de saison, Kylian Mbappé rayonne sous les ordres de Xabi Alonso. On ne peut pas en dire autant de Vinicius Jr, qui a démarré sur le banc ce mardi contre l’OM en Ligue des champions. Ce choix, pourtant simplement tactique, alimente néanmoins la polémique selon laquelle le Brésilien souffrirait de son coéquipier français.

Mbappé impliqué dans une nouvelle polémique avec Vinicius Jr ? Xabi Alonso a donc décidé de l’écarter du onze titulaire pour le premier match de Ligue des champions. Ce choix, pourtant simplement tactique, alimenterait néanmoins une polémique avec Vinicius Jr comme le rapporte MARCA. Certains échos indiquent que l’international auriverde souffrirait de Kylian Mbappé au Real Madrid.