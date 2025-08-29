Kylian Mbappé : Les retrouvailles qui régalent son ex !

Si Kylian Mbappé a quitté la Ligue 1 à l’été 2024, le nouveau numéro 10 du Real Madrid va retrouver des équipes qu’il connait très bien dans les semaines à venir. En effet, lors du tirage au sort de la Ligue des Champions, la Casa Blanca a notamment hérité de l’OM et de l’AS Monaco. Mbappé sera ainsi face à son club formateur et les Monégasques s’en réjouissent.
Ce jeudi, les équipes qui participent à la Ligue des Champions ont été fixées sur leur programme. Le PSG, l’OM et Monaco savent donc désormais ce qui les attendent. Pour les Phocéens et les Monégasques, il y aura notamment le Real Madrid au menu. Forcément, la rencontre face au club de la Principauté sera particulière pour Kylian Mbappé, lui qui a été formé sur le Rocher avant d’y exploser aux yeux de tous.
« Très heureux de pouvoir aller à Madrid jouer face à Kylian Mbappé »
Directeur sportif de l’AS Monaco, Thiago Scuro a réagi à ses futures retrouvailles avec Kylian Mbappé. Au micro de Canal+, il a ainsi confié : « C'est un moment spécial d'être ici et d'être de retour en Ligue des champions. Très heureux de pouvoir aller à Madrid jouer face à Kylian Mbappé, un des jeunes de notre club il y a quelques années ».
Le Real Madrid connait ses adversaires !
Pour cette campagne de Ligue des Champions, le Real Madrid recevra donc l’OM et l’AS Monaco. Quid des autres rencontres des Merengue ? A domicile, les joueurs de Xabi Alonso affronteront également la Juventus et Manchester City. Kylian Mbappé et compagnie se déplaceront ensuite à Liverpool, Benfica, l’Olympiakos et Kairat Almaty.