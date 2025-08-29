125M€ : La signature qui va dégoûter Mbappé !

Pierrick Levallet

Parti libre du PSG, Kylian Mbappé a signé au Real Madrid l’été dernier. Et chez les Merengue, l’attaquant de 26 ans a eu droit à un contrat assez juteux. Le capitaine de l’équipe de France, avec son salaire de 25M€ nets par an, est tout simplement le joueur le mieux payé de l’effectif madrilène. Mais il pourrait se faire dépasser par l’un de ses coéquipiers d’ici quelques mois.

Vinicius Jr réclame un jackpot au Real Madrid En effet, le Real Madrid travaillerait sur la prolongation de Vinicius Jr. Seulement, le Brésilien aurait des exigences particulièrement élevées. Comme le rapporte AS, l’ailier de 25 ans souhaiterait étendre son engagement jusqu’en juin 2030 et obtenir un salaire égal ou supérieur à celui de Kylian Mbappé. Si la Casa Blanca s’aligne sur les demandes de Vinicius Jr, ce dernier devrait empocher au moins 125M€ sur la durée totale de son contrat.