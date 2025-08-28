Kylian Mbappé : La fake news révélée avec sa mère !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'instar d'Adrien Rabiot, Kylian Mbappé fait partie de ces joueurs dont la carrière sportive est gérée par leur mère. Fayza Lamari est donc là pour s'occuper de son fils. Et si certains avaient pu expliquer que c'était elle qui dirigeait de tout pour Mbappé, Pierre Ménès a souhaité rétablir la vérité.

Mis très jeune sous le feu des projecteurs, Kylian Mbappé a pu compter sur ses parents pour gérer au mieux. D'ailleurs, la star du Real Madrid s'appuie notamment sur sa mère pour s'occuper de sa carrière sportive. Ainsi, Fayza Lamari se retrouve très régulièrement en première ligne, mais contrairement à ce que certains peuvent penser, ce n'est pas elle qui a le dernier mot dans les décisions pour Mbappé.

« Absolument faux » Sur Youtube, Pierre Ménès a souhaité répondre à une idée reçue concernant Kylian Mbappé et sa mère. C'est ainsi qu'il a notamment expliqué : « On dit souvent que Fayza Lamari décide de tout. Je peux vous dire que pour le coup c’est absolument faux. Le pouvoir décisionnel ultime est toujours dans les mains de Kylian ».