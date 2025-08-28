Kylian Mbappé : La fake news révélée avec sa mère !

A l'instar d'Adrien Rabiot, Kylian Mbappé fait partie de ces joueurs dont la carrière sportive est gérée par leur mère. Fayza Lamari est donc là pour s'occuper de son fils. Et si certains avaient pu expliquer que c'était elle qui dirigeait de tout pour Mbappé, Pierre Ménès a souhaité rétablir la vérité.
Mis très jeune sous le feu des projecteurs, Kylian Mbappé a pu compter sur ses parents pour gérer au mieux. D'ailleurs, la star du Real Madrid s'appuie notamment sur sa mère pour s'occuper de sa carrière sportive. Ainsi, Fayza Lamari se retrouve très régulièrement en première ligne, mais contrairement à ce que certains peuvent penser, ce n'est pas elle qui a le dernier mot dans les décisions pour Mbappé.
« Absolument faux »
Sur Youtube, Pierre Ménès a souhaité répondre à une idée reçue concernant Kylian Mbappé et sa mère. C'est ainsi qu'il a notamment expliqué : « On dit souvent que Fayza Lamari décide de tout. Je peux vous dire que pour le coup c’est absolument faux. Le pouvoir décisionnel ultime est toujours dans les mains de Kylian ».
« Elle m’appelait aussi de temps en temps »
A propos de la mère de Kylian Mbappé, Pierre Ménès avait déjà expliqué dernièrement : « Quand nous étions à Paris, il m’arrivait de croiser sa mère à l’hôtel Fouquet’s où j’avais mes habitudes et elle m’appelait aussi de temps en temps pour parler avec moi ».