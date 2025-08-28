Kylian Mbappé, le malaise à 25M€ !

Pierrick Levallet

Après la fin de son contrat au PSG, Kylian Mbappé a signé libre au Real Madrid l’été dernier. L’attaquant de 26 ans y a d’ailleurs signé un engagement assez juteux. Le champion du monde 2018 serait en effet le joueur le mieux payé de l’effectif madrilène. Et son bail ferait quelques jaloux dans le vestiaire des Merengue. Vinicius Jr voudrait notamment avoir droit au même traitement.

Les négociations pour la prolongation de Vinicius Jr toujours au point mort En effet, les négociations entre le Brésilien et le Real Madrid pour sa prolongation sont au point mort pour une raison précise. Comme le rapporte AS, Vinicius Jr souhaiterait avoir le même salaire de Kylian Mbappé (25M€/an nets). Seulement, la Casa Blanca ne serait pas disposée à lui offrir ce montant. Le Real Madrid ne s’attendrait d’ailleurs pas à ce que le dossier soit réglé de sitôt. La situation placerait les deux parties dans un certain malaise.