Kylian Mbappé, le malaise est confirmé !

Pierrick Levallet

Ce samedi, Vinicius Jr a retrouvé le sourire. Auteur d’un doublé contre Villarreal, le Brésilien a offert la victoire au Real Madrid (3-1). L’international auriverde semble être enfin sorti du malaise dans lequel il était plongé ces dernières semaines. L’ailier de 25 ans ne comprenait notamment pas pourquoi il n’était plus considéré comme un intouchable, contrairement à Kylian Mbappé.

Le Real Madrid a vite rebondi après la lourde défaite contre l’Atlético de Madrid. Larges vainqueurs du match contre Kairat en Ligue des champions (0-5), les Merengue ont enchaîné avec une autre victoire contre Villarreal ce samedi (3-1). Vinicius Jr a notamment retrouvé le sourire pendant la rencontre en inscrivant un doublé.

Vinicius Jr a retrouvé le sourire après son malaise AS a d’ailleurs confirmé que le Brésilien était plongé dans un profond malaise ces derniers jours. Selon L’Equipe, Vinicius Jr ne comprenait pas pourquoi Xabi Alonso ne le considérait pas comme intouchable, contrairement à Kylian Mbappé. Le média espagnol indique toutefois que les frictions avec l’ailier de 25 ans n’avaient rien d’insurmontables.