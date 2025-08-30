Kylian Mbappé, le coup de pression à 125M€ !

Pierrick Levallet

Arrivé libre l’été dernier après son départ du PSG, Kylian Mbappé n’a visiblement pas apporté que des bonnes choses au Real Madrid. En effet, l’attaquant de 26 ans aurait fait quelques jaloux dans le vestiaire, dont Vinicius Jr. Le Brésilien continuerait de mettre la pression au club madrilène pour obtenir le même contrat que le Français.

L’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands fantasmes. Parti libre du PSG, le natif de Bondy a signé au Real Madrid. Sacré Pichichi et Soulier d’Or dès sa première saison dans la capitale espagnole, l’attaquant de 26 ans s’est fait remarquer. Mais il semble également avoir fait quelques jaloux dans le vestiaire madrilène.

Les négociations pour la prolongation de Vinicius Jr au point mort Ce serait notamment le cas de Vinicius Jr. L’international auriverde se sentirait dévalorisé par rapport à Kylian Mbappé. De ce fait, les négociations avec le Real Madrid pour sa prolongation seraient au point mort. Les Merengue refuseraient de se plier aux exigences de l’ailier de 25 ans, qui réclamerait un contrat sensiblement similaire à celui du champion du monde 2018.