Kylian Mbappé : Le clash que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Arrivé libre au Real Madrid l’été dernier après son départ du PSG, Kylian Mbappé semble avoir fait des jaloux dans le vestiaire madrilène. Vinicius Jr serait notamment envieux puisqu’il réclamerait le même contrat que l’attaquant de 26 ans. La situation commencerait d’ailleurs à se tendre entre l’ailier brésilien et les Merengue.

Kylian Mbappé n’a visiblement pas apporté que du bon en signant libre au Real Madrid l’été dernier après son départ du PSG. En effet, le club madrilène a offert un contrat assez juteux à l’attaquant de 26 ans, qui a eu le don de faire des jaloux dans le vestiaire. Ce serait notamment le cas de Vinicius Jr, qui se montrerait très exigeant pour sa prolongation.

Le Real Madrid est au point mort avec Vinicius Jr En effet, l’ailier de 25 ans réclamerait un contrat similaire à Kylian Mbappé pour prolonger au Real Madrid. Mais jusqu’à présent, le club madrilène s’est montré intransigeant. Florentino Pérez n’est pas disposé à répondre aux exigences de l’international auriverde. Et cette situation commencerait à provoquer quelques tensions.