Kylian Mbappé, la rupture annoncée à l’étranger !

Xabi Alonso est plus que jamais menacé au Real Madrid. Le technicien espagnol ne fait plus l’unanimité dans le vestiaire madrilène. Sa méthode ne serait pas appréciée par certains cadres. La défaite contre Manchester City ce mercredi en Ligue des champions (1-2) n’a d’ailleurs rien arrangé à sa situation. La direction aurait ainsi fixé un ultimatum à l’entraîneur de Kylian Mbappé.

«Xabi Alonso ne restera pas à la tête du Real Madrid» si... « Si l'équipe blanche ne parvient pas à battre le Deportivo Alavés dimanche prochain à Mendizorroza, Xabi Alonso ne restera pas à la tête du Real Madrid » a annoncé l’émission Jugones de La Sexta. Florentino Pérez laisserait une dernière chance à son entraîneur de prouver qu’il peut inverser la tendance au sein de la Casa Blanca.