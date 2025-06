Kylian Mbappé, la relation surprise ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid compte en ses rangs Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Deux attaquants d’exception sur lesquels Xabi Alonso va s’appuyer selon L’Équipe. Le nouveau coach de la Casa Blanca pourrait même réserver une surprise aux socios merengue avec un duo d’attaque composé des internationaux français et brésilien.

Depuis son départ du PSG l’été dernier après sept saisons passées au Paris Saint-Germain et un titre honorifique de meilleur buteur de l’histoire du club avec 256 réalisations, Kylian Mbappé a fait son trou au Real Madrid en maintenant le même cap statistiquement parlant. Néanmoins, le capitaine de l’équipe de France a marqué dans un collectif qui n’a pas remporté de trophées majeurs.

Xabi Alonso va serrer la vis Critiqué par moments pour son implication de le jeu et les séquences défensives, Mbappé a vu débarquer Xabi Alonso sur le banc de touche du Real Madrid. L’ancien milieu de terrain du club merengue et ayant mené le Bayer Leverkusen au titre de champion d’Allemagne en 2024 prône un collectif faisant du dépassement de fonction notamment. Un vrai test pour Kylian Mbappé et Vinicius Jr, pas friands des replis défensifs.