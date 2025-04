Kylian Mbappé, la «belle relation» qui le fait vibrer !

Pierrick Levallet

En signant au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a rejoint un effectif de grande classe. Si les choses ne se sont pas déroulées comme prévu en Ligue des champions, avec une élimination précoce contre Arsenal, Carlo Ancelotti garde malgré tout beaucoup d’affection pour ses joueurs. Et il n’a pas manqué de le faire savoir.

Kylian Mbappé pensait doute vivre une saison plus couronnée de succès pour sa première au Real Madrid. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu pour les Merengue, surtout en Ligue des champions avec une élimination précoce contre Arsenal ce mercredi soir. Cet échec a laissé des traces au sein de la Casa Blanca. Mais Carlo Ancelotti n’en veut pas à ses joueurs, au contraire.

«Nous avons une belle relation»

« Tout ce que je veux faire, c'est remercier tous ces joueurs. Parce que j'ai passé de très bons moments jusqu'à présent et que je veux continuer ainsi. Nous restons unis, nous avons une belle relation. Ces joueurs m’ont donné l’opportunité de gagner deux Ligues des Champions ces dernières années » a indiqué l’entraîneur du Real Madrid en conférence de presse ce samedi, dans des propos rapportés par AS.

Ancelotti bientôt viré par le Real Madrid ?

S’il est visiblement ravi de partager une telle relation avec son vestiaire et Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti va toutefois devoir se préparer à un coup de tonnerre. À en croire la presse anglaise, le Real Madrid pourrait le démettre de ses fonctions dans les prochains jours. En Espagne, on évoque Jürgen Klopp et Xabi Alonso pour le remplacer la saison prochaine. À suivre...