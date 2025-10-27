Kylian Mbappé est «piqué» : La révélation surprise à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

On prend le même et on recommence. Une fois encore, Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets face au FC Barcelone. A l'exception que ce dimanche, le serial buteur du Real Madrid a enfin remporté son premier Clasico. De par son langage corporel et son implication collective, Kylian Mbappé impressionne Laure Boulleau qui ne peut s'empêcher de penser que ce retour au premier plan est lié à la victoire du PSG en Ligue des champions la saison dernière.

6ème but en 5 matchs face au FC Barcelone. Voici le bilan de Kylian Mbappé sous le maillot du Real Madrid. Néanmoins, le numéro 9 du club merengue est sorti victorieux de cette confrontation face au Barça ce dimanche. De quoi permettre à Mbappé de poursuivre son début de saison canon avec le Real Madrid avec 16 buts toutes compétitions confondues.

«C'est un joueur que j'aime beaucoup» Aux yeux de Laure Boulleau, Kylian Mbappé retrouve de sa superbe après un premier exercice plus poussif collectivement parlant dans les grandes échéances pour le Soulier d'or européen. « Mbappé ? Je reste persuadée qu'il y a eu une remise en question de sa part. Et j'en suis ravie parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il l'a eu à l'intersaison, pas forcément parce qu'il a perdu du poids à la Coupe du monde des clubs, mais je pense que de se sentir en dehors de l'échiquier des meilleurs joueurs du monde, à un moment donné ça a dû le piquer tellement fort qu'il s'est forcément remis en question pour changer, faire ce qu'il sait faire, mais il n'a pas la même attitude sur le terrain non plus ».