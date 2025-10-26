Kylian Mbappé : L’annonce tant attendue à Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, le Real Madrid a pris sa revanche sur le FC Barcelone. Le club madrilène s’est imposé face au Barça dans le premier Classico de la saison (2-1). Élu homme du match, Kylian Mbappé s’est offert un nouveau but. Très attendue après cette belle victoire, sa réaction d’après-match est tombée sur Instagram.

Avantage Real Madrid ! Le club madrilène n’a pas tremblé face au FC Barcelone ce dimanche après-midi, et s’adjuge le premier Classico de la saison face à son rival de toujours. Une victoire ô combien importante pour les partenaires de Kylian Mbappé, qui prennent cinq longueurs d’avance en tête de la Liga.

Mbappé homme du match L’attaquant français lui, est apparu en jambes. Auteur d’un magnifique but finalement refusé sur hors-jeu, Kylian Mbappé s’est rapidement démarqué en ouvrant le score quelques minutes plus tard. Désormais auteur de 11 buts en championnat, le Bondynois a une fois de plus été élu homme du match par la Liga.