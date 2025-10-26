Kylian Mbappé : L’annonce tant attendue à Madrid !

Ce dimanche, le Real Madrid a pris sa revanche sur le FC Barcelone. Le club madrilène s’est imposé face au Barça dans le premier Classico de la saison (2-1). Élu homme du match, Kylian Mbappé s’est offert un nouveau but. Très attendue après cette belle victoire, sa réaction d’après-match est tombée sur Instagram.
Avantage Real Madrid ! Le club madrilène n’a pas tremblé face au FC Barcelone ce dimanche après-midi, et s’adjuge le premier Classico de la saison face à son rival de toujours. Une victoire ô combien importante pour les partenaires de Kylian Mbappé, qui prennent cinq longueurs d’avance en tête de la Liga.
Mbappé homme du match
L’attaquant français lui, est apparu en jambes. Auteur d’un magnifique but finalement refusé sur hors-jeu, Kylian Mbappé s’est rapidement démarqué en ouvrant le score quelques minutes plus tard. Désormais auteur de 11 buts en championnat, le Bondynois a une fois de plus été élu homme du match par la Liga.
La belle réaction sur Instagram
Si cette rencontre a été marquée par de nombreuses tensions au coup de sifflet final, Mbappé lui, a préféré réagir tranquillement depuis son compte Instagram. « Le Classico est pour nous ! Grosse énergie de l’équipe, Hala Madrid ! », écrit le numéro 10 sous un nouveau post. Nul doute que Mbappé rentre un peu plus dans le cœur des supporters madrilènes...