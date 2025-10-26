Une star avec Mbappé : Le rendez-vous surprenant est dévoilé dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a pris les rênes d'un club de football : le Stade Malherbe de Caen. Et ce, dans la foulée de sa signature au Real Madrid à l'été 2024. Star locale, Orelsan a vu son nom être lié à cette opération, mais il n'en est rien comme l'auteur de Tout va bien l'a révélé au cours d'une entrevue avec L'Equipe.

Une participation au rachat du SM Caen avec Kylian Mbappé ? « Des rumeurs » selon Orelsan. L'année dernière par le biais de son fonds d'investissement Coalition Capital, la star du Real Madrid est devenue le nouveau patron du club breton où il a failli être formé avant que l'AS Monaco leur chipe la jeune pépite à l'époque.

«Ce n'est pas ma priorité» En interview avec L'Equipe dans le cadre de la promotion de son film Yoroï, l'artiste normand Orelsan a livré ses vérités sur le changement de propriétaires de Caen. « Au moment où il devenait actionnaire à Caen, il arrivait au Real. Moi, j'avais mon film qui me prenait du temps. Ce n'est pas ma priorité. Déjà, si le club pouvait remonter, ça serait bien. J'essaie aussi de rester à ma place ».