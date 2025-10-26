Cristiano Ronaldo : La grande annonce sur son avenir !

Pierrick Levallet

Cristiano Ronaldo impressionne toujours autant. Du haut de ses 40 ans, le quintuple Ballon d’Or affiche toujours une forme étincelante, que ce soit avec Al-Nassr ou le Portugal. Sa longévité force le respect. La légende portugaise se rapproche d’ailleurs peu à peu de la barre des 1000 buts en carrière. Nani s’est ainsi livré sur l’avenir de son ancien coéquipier, évoquant notamment le moment où Cristiano Ronaldo prendra sa retraite.

«Je crois que les Japonais ou les Chinois ont joué jusqu'à 50 ans» « Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il prend très bien soin de son corps. Et, pour être honnête, je ne sais pas combien de temps un être humain peut jouer au football. Mais nous avons vu, je crois que les Japonais ou les Chinois ont joué jusqu'à 50 ans. Je ne sais pas si Cristiano veut jouer à ce niveau » a d’abord expliqué l’ancien international portugais, passé par Manchester United, dans un entretien accordé à AS.