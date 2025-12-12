Kylian Mbappé : C’est la catastrophe au Real Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, le Real Madrid a subi une nouvelle défaite de rang face à Manchester City en Ligue des Champions (1-2). En l’absence de Kylian Mbappé, laissé au repos sur le banc, les hommes de Xabi Alonso n’ont cadré qu’une frappe, venant symboliser le manque de justesse en l’absence du buteur français.

Rien ne va plus au Real Madrid. Embourbé dans une spirale négative en termes de résultats récents, le club madrilène a subi une nouvelle déconvenue ce mercredi soir en Ligue des Champions. Les hommes de Xabi Alonso ont été défaits par Manchester City à domicile, avec à noter, l’absence de Kylian Mbappé.

Sans Mbappé, le Real Madrid a galéré Malade, l’attaquant français a été laissé sur le banc durant l’intégralité de la rencontre. Alors que Gonzalo Garcia le remplaçait à la pointe de l’attaque, le Real Madrid ne s’est pas montré assez dangereux, comme en témoigne cette statistique poignante que relaye MARCA ce jeudi ; les Merengue n’ont cadré qu’une seule frappe, celle du but de Rodrygo.