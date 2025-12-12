Kylian Mbappé : C’est la catastrophe au Real Madrid !

Ce mercredi soir, le Real Madrid a subi une nouvelle défaite de rang face à Manchester City en Ligue des Champions (1-2). En l’absence de Kylian Mbappé, laissé au repos sur le banc, les hommes de Xabi Alonso n’ont cadré qu’une frappe, venant symboliser le manque de justesse en l’absence du buteur français.
Rien ne va plus au Real Madrid. Embourbé dans une spirale négative en termes de résultats récents, le club madrilène a subi une nouvelle déconvenue ce mercredi soir en Ligue des Champions. Les hommes de Xabi Alonso ont été défaits par Manchester City à domicile, avec à noter, l’absence de Kylian Mbappé.
Sans Mbappé, le Real Madrid a galéré
Malade, l’attaquant français a été laissé sur le banc durant l’intégralité de la rencontre. Alors que Gonzalo Garcia le remplaçait à la pointe de l’attaque, le Real Madrid ne s’est pas montré assez dangereux, comme en témoigne cette statistique poignante que relaye MARCA ce jeudi ; les Merengue n’ont cadré qu’une seule frappe, celle du but de Rodrygo.
Une catastrophe vieille de plus de 20 ans
Un manque de finesse devant le but directement lié à l’absence de Kylian Mbappé sur le terrain ? Possible. En attendant, la dernière fois que le Real Madrid n’avait cadré qu’une seule frappe dans un match à domicile remonte à la saison 2003-2004.