Kylian Mbappé avec une star : C'est la folie à l'étranger !

Véritable taulier du Real Madrid depuis le début de saison, Kylian Mbappé pourrait prochainement voir une star signer à ses côtés. En effet, le club madrilène pousse en interne pour la signature d’un nouveau contrat de Vinicius Jr. Si le Brésilien venait à s’engager dans la durée, cela pourrait notamment impacter sérieusement le mercato du club merengue.
Auteur d’un début de saison exceptionnel avec le Real Madrid, Kylian Mbappé fait-il de l’ombre à Vinicius Jr ? Possible. Une chose est sûre, la star brésilienne connaît des derniers mois compliqués en termes de performance.
Le Real Madrid veut prolonger Vinicius
Néanmoins, cela n’empêche pas les dirigeants du club madrilène de lui faire pleinement confiance. En effet, à en croire les dernières révélations d’OK Diario, le Real Madrid souhaite faire signer un nouveau contrat à son numéro 7. Pourtant annoncé en partance, Vinicius Jr pourrait ainsi s’engager sur le long terme aux côtés du Real et de Kylian Mbappé.
Un duo avec Mbappé sur le long terme
Comme le révèle le média ibérique, Vinicius Jr est plutôt enclin à signer un nouveau contrat à Madrid. Néanmoins, cela devrait profondément impacter le prochain mercato des Merengue. Selon OK Diario, si le Brésilien prolonge, le Real Madrid ne recrutera aucun attaquant l’été prochain, et consolidera donc son attaque autour de Mbappé et de Vinicius.