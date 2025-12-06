Kylian Mbappé avec une star : C'est la folie à l'étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Véritable taulier du Real Madrid depuis le début de saison, Kylian Mbappé pourrait prochainement voir une star signer à ses côtés. En effet, le club madrilène pousse en interne pour la signature d’un nouveau contrat de Vinicius Jr. Si le Brésilien venait à s’engager dans la durée, cela pourrait notamment impacter sérieusement le mercato du club merengue.

Auteur d’un début de saison exceptionnel avec le Real Madrid, Kylian Mbappé fait-il de l’ombre à Vinicius Jr ? Possible. Une chose est sûre, la star brésilienne connaît des derniers mois compliqués en termes de performance.

Le Real Madrid veut prolonger Vinicius Néanmoins, cela n’empêche pas les dirigeants du club madrilène de lui faire pleinement confiance. En effet, à en croire les dernières révélations d’OK Diario, le Real Madrid souhaite faire signer un nouveau contrat à son numéro 7. Pourtant annoncé en partance, Vinicius Jr pourrait ainsi s’engager sur le long terme aux côtés du Real et de Kylian Mbappé.