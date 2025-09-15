Kylian Mbappé a changé : Un proche balance

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Coéquipiers au Real Madrid depuis l’été 2024 ainsi qu’en équipe de France depuis septembre 2021 date de la première sélection du milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé disposent d’une proximité étroite en club et en sélection. Et alors qu’on voit un Mbappé transformé en ce début de saison à Madrid, Tchouaméni a livré ses vérités à ce sujet.

Deuxième acte pour Kylian Mbappé au Real Madrid qui démarre sur les chapeaux de roue. En quatre matchs de Liga, le numéro 10 de la Casa Blanca a inscrit autant de buts et fait également un carton plein sur le plan collectif. Seul leader de Liga à l’approche de la première journée de saison régulière de Ligue des champions, le Real Madrid recevra l’OM au Santiago Bernabeu mardi soir.

«Une transformation de Mbappé ? Je ne sais pas» L’occasion pour Aurélien Tchouaméni de chanter les louanges de Kylian Mbappé en conférence de presse. Interrogé sur la « transformation » de l’attaquant star du Real Madrid, le milieu de terrain français s’est montré assez perplexe à ce sujet. « Je ne sais pas... En réalité, Kylian a déjà marqué beaucoup de buts l'année dernière et il continue sur sa lancée cette saison. En tant qu'équipe, nous nous sommes améliorés et nous pouvons gagner des matchs ».