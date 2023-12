Il lâche une annonce qui ne va pas plaire au Real Madrid après son transfert

Hugo Chirossel

Tout juste sacré champion du Brésil avec Palmeiras, Endrick se prépare à faire le grand saut vers l’Europe et le Real Madrid, qu’il rejoindra l’été prochain. S’il va bientôt devenir un joueur de la Casa Blanca, cela n’empêche pas l’attaquant de 17 ans d’être un grand fan d’une légende du FC Barcelone, Luis Suarez.

« C'est une star, encore très jeune, qui fait ses premiers pas. Je pense que ce qu'il a accompli cette année est incroyable. Le Brésil, le Real Madrid et le football ont des stars pour les années à venir . » Au micro de ESPN Brasil il y a quelques jours, Luis Suarez avait dit tout le bien qu’il pensait d’Endrick.

Luis Suarez aurait aimé voir Endrick au Barça

L’ancienne star du FC Barcelone regrette cependant qu’il ait choisi le Real Madrid : « Évidemment (j'aimerais voir Endrick à Barcelone), mais il doit décider et profiter du football, et le football profitera de lui », a ajouté Luis Suarez. Si Endrick ne jouera pas au Barça, il reste un grand admirateur de l’attaquant uruguayen.

« J'ai beaucoup appris de lui »