En clash avec une star ? Benzema répond cash

Arnaud De Kanel

Après avoir soulevé son premier Ballon d'Or, Karim Benzema était salué par tout le monde du football. Une seule personne ne s'était pas exprimée, et pas n'importe qui puisqu'il s'agissait de Cristiano Ronaldo, ancien coéquipier de Benzema au Real Madrid. Snobé par le Portugais vendredi en Arabie saoudite, le Français a mis les choses au clair.

Que se passe-t-il entre Karim Benzema et Cristiano Ronaldo ? Les deux hommes, complices au Real Madrid et à l'Euro lors de France-Portugal, se trouvent tous les deux en Arabie saoudite. Le quintuple Ballon d'Or joue pour Al-Nassr tandis que Benzema s'entraine pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. Et alors que Ronaldo est venu saluer le Real vendredi, il n'avait pas pris la pose avec Benzema. Le Français s'est expliqué.

Cristiano Ronaldo fait trembler les joueurs du Real Madrid https://t.co/Zf9Ij1uydJ pic.twitter.com/jEA1Rjr8jz — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

Ronaldo snobe Benzema

Les images ont fait le tour du monde. Vendredi, Cristiano Ronaldo venait rendre visite au Real Madrid qui s'entraine dans son nouveau jardin. Après s'être affiché fièrement avec les joueurs madrilènes, aucune image de lui accompagné de Karim Benzema n'a été publiée. Mais pour le Ballon d'Or 2022, il n'y a aucun problème entre eux.

«Nous sommes amis»