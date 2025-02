Cristiano Ronaldo : Le retour annoncé à Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cristiano Ronaldo, légende du Real Madrid, est revenu avec nostalgie sur sa période en Espagne et n'exclut pas un éventuel retour au Santiago Bernabéu. Auteur de 450 buts en 438 matchs chez les Merengue, le Portugais était parti en 2018 afin de rejoindre la Juventus et évolue aujourd’hui en Arabie saoudite.

Cristiano Ronaldo a marqué de son empreinte l'histoire du football, et notamment celle du Real Madrid. Au cours de son passage dans la capitale espagnole, entre 2009 et 2018, le quintuple Ballon d’Or a inscrit 450 buts et délivré 131 passes décisives, le tout en 438 apparitions sous le maillot blanc. Aujourd’hui en Arabie saoudite, du côté d’Al-Nassr, le Portugais se souvient aujourd’hui avec nostalgie de cette période.

Longoria prépare une surprise de taille pour l'OM ! Les rumeurs s'intensifient autour de Ronaldo, prêt à faire trembler la Ligue 1… 🔥

➡️ https://t.co/WKjp1SALg5 pic.twitter.com/6K3Y1YmxYD — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) February 4, 2025

« J’aurai toujours Madrid dans mon cœur »

« L'Espagne est ma maison, mes enfants y ont grandi. C'est là que j'ai été le plus heureux dans le football, j'aurai toujours Madrid dans mon cœur, a déclaré Cristiano Ronaldo dans un entretien diffusé lundi soir dans l’émission El Chiringuito. J'ai fait de très belles choses et les gens n'oublient pas. » Parti en 2018 afin d’entamer « une autre étape » de sa carrière, le mythique numéro 7 se voit aujourd’hui revenir dans l’antre du Real Madrid.

« Peut-être qu'à la fin de ma carrière, je pourrai faire quelque chose d'intéressant au Bernabéu »

« Un jour peut-être. Je ne l'exclus pas, a répondu CR7 concernant une future apparition au Santiago Bernabéu. J'y ai laissé un héritage, une belle empreinte. Peut-être qu'à la fin de ma carrière, je pourrai faire quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, les gens apprécient ces duels avec Barcelone, nous vivions une semaine avec une tension extrême. Les supporters, la télévision parlaient du match. Madrid-Barcelone, Cristiano-Messi, Piqué et Ramos... C'était beau, une rivalité qui existait et qui était saine. »