Cristiano Ronaldo : Le pari XXL avec Kylian Mbappé !

D’après Frédéric Hermel, Kylian Mbappé prépare une très grande saison au Real Madrid. Dans sa chronique pour le quotidien AS, le journaliste a pris les paris : selon lui, le Français totalisera au moins 70 buts à l’issue de la saison et sera aussi important que l’a été Cristiano Ronaldo.
« Kylian sera Cristiano. » Dans sa chronique pour le quotidien AS, Frédéric Hermel a affiché ses grandes ambitions pour Kylian Mbappé. Conscient qu’il touche « un sujet sensible », le journaliste assume ses dires et prend les paris. Selon lui, le capitaine de l’équipe de France va réaliser une saison mémorable et s’ériger en tant que digne successeur de Cristiano Ronaldo au Real Madrid.
« Kylian Mbappé sera bientôt aussi important pour le Real Madrid que l'a été Cristiano Ronaldo »
« Je pense que Kylian Mbappé sera bientôt aussi important pour le Real Madrid que l'a été Cristiano Ronaldo pendant les neuf merveilleuses années de son "règne" », écrit Frédéric Hermel. « Je me permets de faire ce pari pour plusieurs raisons, certaines clairement objectives et d'autres certainement subjectives. Le rythme des buts de la saison dernière, qui a permis à mon compatriote de remporter le Pichichi et le Soulier d'or, est en augmentation. De plus, son intégration dans une nouvelle équipe, un nouveau championnat et un nouveau pays est désormais totale et il n'y a plus aucun risque de malentendu lié à ce changement radical de vie. Kylian fait désormais partie intégrante de la capitale espagnole. »
« Son envie de surmonter tous les obstacles pour atteindre la gloire est plus forte que jamais »
« Mais il y a quelque chose qui a évolué favorablement et qui me rend si optimiste », poursuit Frédéric Hermel. « Une personne de Valdebebas m'a confié que, lors de sa première saison, Mbappé n'était pas aussi ambitieux que son statut et son passé le laissaient supposer. Il n'avait pas cette soif de records et de titres, même s'il était un grand professionnel. On me dit que les choses ont changé, que l'attaquant “sent le sang” et que son envie de surmonter tous les obstacles pour atteindre la gloire est plus forte que jamais. Parions-nous que le génie français marquera 70 buts d'ici juin ? »