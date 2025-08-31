Cristiano Ronaldo : Le pari XXL avec Kylian Mbappé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

D’après Frédéric Hermel, Kylian Mbappé prépare une très grande saison au Real Madrid. Dans sa chronique pour le quotidien AS, le journaliste a pris les paris : selon lui, le Français totalisera au moins 70 buts à l’issue de la saison et sera aussi important que l’a été Cristiano Ronaldo.

« Kylian sera Cristiano. » Dans sa chronique pour le quotidien AS, Frédéric Hermel a affiché ses grandes ambitions pour Kylian Mbappé. Conscient qu’il touche « un sujet sensible », le journaliste assume ses dires et prend les paris. Selon lui, le capitaine de l’équipe de France va réaliser une saison mémorable et s’ériger en tant que digne successeur de Cristiano Ronaldo au Real Madrid.

« Kylian Mbappé sera bientôt aussi important pour le Real Madrid que l'a été Cristiano Ronaldo » « Je pense que Kylian Mbappé sera bientôt aussi important pour le Real Madrid que l'a été Cristiano Ronaldo pendant les neuf merveilleuses années de son "règne" », écrit Frédéric Hermel. « Je me permets de faire ce pari pour plusieurs raisons, certaines clairement objectives et d'autres certainement subjectives. Le rythme des buts de la saison dernière, qui a permis à mon compatriote de remporter le Pichichi et le Soulier d'or, est en augmentation. De plus, son intégration dans une nouvelle équipe, un nouveau championnat et un nouveau pays est désormais totale et il n'y a plus aucun risque de malentendu lié à ce changement radical de vie. Kylian fait désormais partie intégrante de la capitale espagnole. »