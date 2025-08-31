Changement pour Kylian Mbappé : La grande annonce en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé sort d’une saison contrastée : meilleur buteur avec 44 réalisations, mais toujours en quête du titre suprême avec le Real Madrid. Admiré pour son efficacité, il est désormais attendu sur un registre plus collectif. Pour Ludovic Obraniak, l’attaquant doit franchir un cap s’il veut enfin rejoindre l’élite mondiale.

Depuis son arrivée au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé porte un poids immense : celui des attentes. Buteur prolifique depuis ses débuts, il continue d’affoler les statistiques. La saison dernière, malgré un Real Madrid irrégulier et miné par les blessures, l’attaquant français a inscrit 44 buts toutes compétitions confondues, confirmant son statut de machine à marquer. Mais derrière cette réussite individuelle, des interrogations subsistent. Car si Mbappé empile les buts, il lui manque encore ce que d’autres grandes figures du football ont réussi à combiner : l’efficacité lors des grands rendez-vous.

Une dernière saison décevante pour Mbappé Pour Ludovic Obraniak, ancien international polonais et consultant, le constat est clair : Mbappé ne peut plus se contenter de ses statistiques. « Marquer des buts, même quand ça allait mal, il en a marqués 44… La question c’est ce qu’il va donner à l’équipe, au-delà de ça. Il doit aider l’équipe à se structurer, voilà. Si je pense qu’il est capable de devenir le joueur qu’on lui demande d’être ? Il n’a plus le choix. Il n’est pas invité sur le podium Ballon d’Or, et ça fait un moment que ça dure. Il va devoir à un moment donné, s’il veut que le storytelling qui est le sien, celui de prendre un Ballon d’Or, de prendre des Ligue des Champions et compagnie… » a-t-il lâché.