Changement pour Kylian Mbappé : La grande annonce en direct

Kylian Mbappé sort d’une saison contrastée : meilleur buteur avec 44 réalisations, mais toujours en quête du titre suprême avec le Real Madrid. Admiré pour son efficacité, il est désormais attendu sur un registre plus collectif. Pour Ludovic Obraniak, l’attaquant doit franchir un cap s’il veut enfin rejoindre l’élite mondiale.
Depuis son arrivée au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé porte un poids immense : celui des attentes. Buteur prolifique depuis ses débuts, il continue d’affoler les statistiques. La saison dernière, malgré un Real Madrid irrégulier et miné par les blessures, l’attaquant français a inscrit 44 buts toutes compétitions confondues, confirmant son statut de machine à marquer. Mais derrière cette réussite individuelle, des interrogations subsistent. Car si Mbappé empile les buts, il lui manque encore ce que d’autres grandes figures du football ont réussi à combiner : l’efficacité lors des grands rendez-vous.
Une dernière saison décevante pour Mbappé
Pour Ludovic Obraniak, ancien international polonais et consultant, le constat est clair : Mbappé ne peut plus se contenter de ses statistiques. « Marquer des buts, même quand ça allait mal, il en a marqués 44… La question c’est ce qu’il va donner à l’équipe, au-delà de ça. Il doit aider l’équipe à se structurer, voilà. Si je pense qu’il est capable de devenir le joueur qu’on lui demande d’être ? Il n’a plus le choix. Il n’est pas invité sur le podium Ballon d’Or, et ça fait un moment que ça dure. Il va devoir à un moment donné, s’il veut que le storytelling qui est le sien, celui de prendre un Ballon d’Or, de prendre des Ligue des Champions et compagnie… » a-t-il lâché.
Un changement est réclamé
Et pour Obraniak, cette transformation passe par plus d’efforts sur le terrain. « Il va falloir qu’il change quelque chose, car cela fait un moment que ça pioche. Et ce petit quelque chose, ce n’est pas grand-chose. En fait, c’est d’être un peu plus généreux pour le reste de l’équipe. Tu le vois, dans toutes les équipes qui gagnent, tout le monde bosse, il n’y a plus de passe-droits… Cela va tellement vite, c’est tellement intense, que tu ne peux plus jouer avec un joueur ou deux devant qui ne défendent pas. Tout est tellement millimétré que s’il y en a un qui lâche, ça désarçonne toute ton équipe. Lui doit être au courant de ça, et Xabi Alonso l’a tancé un peu là-dessus, et on va voir ce que ça va donner. Mais ce n’est pas grand-chose en fait de donner un peu aux autres… » a déclaré Obraniak sur le plateau de L’Equipe du Soir.